A duas rodadas do fim da Série B, o Goiás está colado no G4, inserido no trio de clubes com 58 pontos - do 4º ao 6º. O clube esmeraldino viu a Chapecoense perder nesta segunda-feira (10), no fechamento da 35ª rodada, e segue com a mesma pontuação do time catarinense, que fecha o G4 em 4º lugar. Em 6º, o Goiás também está igual ao Criciúma, 5º.\nGoiás vive expectativa de retorno de lesionados para dois últimos jogos da Série B\nA vitória sobre o Cuiabá fora de casa, na última sexta-feira (7), foi crucial para que o Goiás continuasse com chances de subir para a Série A. Com a conclusão da 36ª rodada, as contas esmeraldinas seguem parecidas com a expectativa antes dos jogos: a equipe continua sem depender somente de si. Porém, a derrota da Chapecoense aumentou as possibilidades.\nAté a noite desta segunda-feira (10), o Goiás pensava mais fortemente nas possibilidades de tropeços de Athletico-PR e Criciúma nas duas rodadas finais para se beneficiar, pois a Chapecoense enfrentaria, dentro de casa, uma equipe que brigava para não cair. Contudo, o América-MG surpreendeu, venceu a Chape por 1 a 0, garantiu a permanência na Série B e deixou a briga pelo acesso mais aberta.