O técnico Roger Silva vivencia no Atlético-GO o segundo melhor momento dele nesta temporada. O primeiro foi no início do ano, quando ele conquistou o título do Campeonato Pernambucano pelo Sport. Depois, Roger assumiu o América-MG, o último time comandado por ele e próximo adversário do Atlético-GO na Série B, na tarde do próximo sábado (3), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly.Roger Silva está atento aos detalhes e sabe que o Atlético-GO terá de jogar no limite, mesmo que o adversário esteja próximo do rebaixamento à Série C. Afinal, o treinador atleticano conhece muito bem o Coelho, no qual trabalhou por um mês e 20 dias (abril até o final de maio), em dez partidas (duas vitórias, dois empates e seis derrotas (26,66% de aproveitamento), após assumir o lugar de Alberto Valentim.Os resultados não foram positivos e Roger Silva ficou desempregado até que o Atlético-GO acenasse com a proposta, e o acerto, no começo de julho.Mesmo com a fama de técnico com boas campanhas e acessos, mas na disputa da Série C – subiu Athletic-MG (2024) e Londrina (2025) –, Roger Silva alcança outro patamar na carreira na direção do Atlético-GO e quer levar o clube à conquista da vaga à série A. Por isso, os resultados dos seis jogos em outubro vão delinear o futuro do Dragão na competição.Para enfrentar o América-MG, o treinador prepara uma formação competitiva e que não deve fugir à equipe utilizada na vitória sobre o Goiás por 1 a 0, no clássico do sábado passado (26), no Estádio da Serrinha. O lateral direito Warley, contundido, deve ser o único desfalque.A primeira formação testada para a próxima rodada teve Paulo Vitor; Ewerthon, Junior Barreto, Adriano Martins, Guilherme Lopes; Daniel Peixoto, Netinho, Marrony; Geovany Soares, Gustavo Coutinho, Gustavo Maia. O técnico terá mais duas sessões de trabalho para definir a equipe.O Dragão abre o mês de outubro contra o América-MG e terá sequência de seis partidas no mês. O Atlético-GO está em 6º lugar (49 pontos) e terá, pela ordem na tabela, os jogos contra: América-MG (dia 3), CRB-AL (7), Sport (dia 11), Ponte Preta (16), Novorizontino (23) e Fortaleza (30).