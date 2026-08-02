Glauber Ramos foi contratado pelo Goiatuba em janeiro deste ano com a missão que parecia impossível: evitar o rebaixamento no Campeonato Goiano. O técnico de 51 anos conseguiu manter o Azulão na elite estadual, seguiu no comando do clube para a Série D e, clube e treinador, estão a dois jogos contra o ASA (AL) do inédito acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.\nNo Azulão, Glauber tenta repetir a saga e o sucesso do treinador responsável por revelá-lo como atleta, aos 16 anos, no Gama (DF): Orlando Pereira, que foi campeão do Goianão 1992 à frente do Goiatuba, no único título do clube na elite goiana.\nNa atual temporada, para chegar ao tão sonhado acesso à Série C, será necessário eliminar o ASA, em dois jogos. A ida será no próximo sábado (8), no estádio Divino Garcia Rosa, enquanto a volta será em Arapiraca (AL), no dia 16 de agosto.