O meia Marquinhos Gabriel, contratado pelo Vila Nova para ser o camisa 10 da equipe, vive aos 35 anos o melhor momento físico de sua carreira. Nas temporadas de 2024, pelo Criciúma, e 2025, pelo Avaí, o jogador atingiu marcas inéditas em termos de regularidade e desempenho. Agora, tentará replicar a sequência jogando pelo Tigre.\nNos últimos dois anos, foi a primeira vez que Marquinhos Gabriel atuou em 40 ou mais partidas em duas temporadas consecutivas e, em 2025, o jogador registrou o maior número de participações em gols da carreira.\nRevelado pelo Internacional, Marquinhos Gabriel sempre teve a qualidade técnica como marca registrada. O principal obstáculo ao longo da carreira, porém, foram os recorrentes problemas físicos, que impediram o meia de ter sequência de jogos.\nAntes de 2024, ele só havia disputado 40 ou mais partidas em uma única temporada em 2019, quando defendeu o Cruzeiro e entrou em campo 44 vezes.