O volante Eduardo dos Santos, o Dudu, de 24 anos, é o novo reforço do Vila Nova. O jogador chega por empréstimo da Anapolina até o fim da temporada. Pela equipe do interior, Dudu foi um dos destaques na campanha que levou o time às semifinais do Campeonato Goiano.\nNa última temporada, o volante também teve papel importante no Maranhão Atlético Clube, no qual conquistou o título do Campeonato Maranhense e o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, ele chega ao Tigre no melhor momento da carreira.\nAlan Mineiro é o novo auxiliar técnico do time sub-20 do Vila Nova\n“Eu acredito que esse seja um dos melhores momentos da minha carreira. Ano passado também fiz um ano bom lá no Maranhão, onde tive o acesso. A gente também ganhou o estadual. Em relação à Anapolina, fizemos um excelente campeonato. A maioria dos jogadores que se destacaram saiu também para outros clubes. E é uma honra estar aqui, vestindo as cores do Vila”, disse o jogador em sua apresentação nesta segunda-feira (9).