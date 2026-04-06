Um convidado gritou “Vila” durante a celebração de aniversário do Goiás, que completa 83 anos nesta segunda-feira (6). O clube esmeraldino informou que “aplicará as sanções cabíveis”. O vídeo viralizou nas redes sociais com direito a provocação do Vila Nova, que compartilhou as imagens.\nA situação ocorreu na sede administrativa do Goiás, na Serrinha. Quando os convidados e conselheiros cantaram parabéns, um convidado gritou “Vila” no final do canto. Nas imagens, não é possível ver se alguma reação contrária ocorreu, mas o vídeo foi compartilhado e viralizou nas redes sociais.\nÀs 16h41, o Goiás publicou uma nota e informou que identificou o indivíduo que “adotou uma conduta desrespeitosa à instituição ao se manifestar de forma inadequada e inoportuna na festa de aniversário pelos 83 anos” do clube esmeraldino.