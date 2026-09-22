O técnico Arthur Elias convocou nesta terça-feira (22) a seleção brasileira feminina para amistosos contra a Argentina. Sem Marta, o treinador convocou 28 atletas.\nOs amistosos do Brasil contra a Argentina vão ser disputados nos 10 e 13 de outubro no Beira-Rio, em Porto Alegre, e na Arena Pernambuco, no Recife, respectivamente.\nMarta não foi convocada. A jogadora do Orlando Pride, dos Estados Unidos, voltou a jogar neste mês após se recuperar de lesão muscular. Ela participou dos dois últimos jogos da equipe, em ambos saindo do banco de reservas.\nAs principais novidades na lista são as goleiras Yanne, do Bahia, e Carlinha, do São Paulo; a meia Clarinha, do Benfica; e a atacante Tamara Bolt, do Washington Spirit. Todas vão estrear na seleção brasileira.\nConfira a lista de convocadas do Brasil para amistosos contra a Argentina: