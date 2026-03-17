Embora Carlo Ancelotti tenha enfrentado baixas em quase todas as posições antes de fechar a lista para os amistosos contra a França e a Croácia, nos dias 26 e 31 de março, os desfalques no meio-campo e, sobretudo, nas laterais são os que mais preocupam o treinador.\nO técnico aponta esses setores como os mais carentes da seleção brasileira neste momento, com menos opções consolidadas em comparação com o ataque, onde a concorrência por vagas é maior.\nAtacante que começou a jogar em cidade goiana chega à seleção e marca gol no dia da convocação\nA própria lista divulgada nesta segunda-feira (16) mostra que o comandante ampliou seu leque ofensivo com a possibilidade de observar os jovens atacantes Endrick (Lyon), 19, Rayan (Bournemouth), 19, e Igor Thiago (Brentford), 24.\nEm alta física e tecnicamente, o trio reúne os dois quesitos fundamentais definidos pelo treinador italiano para convocar um jogador. Esse é também o motivo pelo qual Neymar foi novamente preterido, já que, segundo Ancelotti, ele ainda não está 100% fisicamente.