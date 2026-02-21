Comemorar a idade com saúde, cheio de vida e com a mente aberta para novos projetos é o que fará, neste domingo (22), o professor Antônio Celso Ferreira Fonseca, que chega aos 80 anos com a convicção de que o passado não foi em vão, o presente é uma eterna construção e o futuro é um desafio. Natural de Goiânia, professor aposentado da Universidade Federal de Goiás (UFG), pai de três filhos e figura conhecida no desporto escolar goiano desde a década de 1960, Antônio Celso incorporou ao currículo, no início dos anos 1990, a iniciativa de coordenador da Caminhada Ecológica, projeto do Grupo Jaime Câmara (GJC) realizado pelo POPULAR com a temática ambiental (preservação do bioma Cerrado, do Rio Araguaia e dos recursos naturais do Estado), além da valorização da cultura e da história em Goiás.“Estou chegando bem (aos 80 anos), com saúde, forte e em paz”, resumiu o agora octogenário Antônio Celso. Num dedo de prosa com a reportagem do POPULAR, ele se lembrou da trajetória, dos primeiros anos de vida na casa da família, na Rua 8, na região central da capital. Ao citar fatos da formação da cidade e dele, Antônio Celso se vê na posição de pioneiro em algumas situações.Aos 17 anos, foi aluno da primeira turma de Educação Física formada pela recém-criada Escola Superior de Educação Física do Estado de Goiás (Esefego, à época). Em 1965, 36 alunos se graduaram no curso, o primeiro da área em Goiás. Entre eles, estava Antônio Celso, que sonhou cursar Engenharia - o pai dele, Geraldo Fonseca, tinha uma empresa de construção civil que tirou do papel e deu forma a muitas obras públicas e privadas em Goiás e no Distrito Federal.A Educação Física entrou na vida dele por acaso e não mais saiu. Virou segunda pele. “A firma do meu pai ganhou a concorrência para fazer uma obra, a construção de um muro na Esefego. Isso na gestão do (governador) Mauro Borges. Era para ser um curso (Educação Física) para a formação de técnicos em Educação Física para cuidar das praças esportivas em Goiânia. Houve uma seleção (de acadêmicos) e eu fiz o curso”, detalha. Logo, Antônio Celso se tornou professor do Colégio Lyceu. Neste período, o pioneirismo dele e de outros docentes resultou na organização dos Primeiros Jogos Infantis de Goiânia, reunindo 1,5 mil crianças.Antônio Celso queria mais e se formou em Direito, na Universidade Federal de Goiás (UFG), em 1972. Nesta instituição, mais tarde se tornou docente (Educação Física, em 1979), pois havia a obrigatoriedade de os alunos da UFG terem aulas da disciplina na grade dos cursos. Mais tarde, no final da década de 90, foi criado o curso de Educação Física na UFG e, entre os pioneiros, estava Antônio Celso. O pioneirismo se fez presente em outras situações, como na criação e organização dos Jogos Paradesportivos Brasileiros, realizados em Goiânia com a presença do então ministro do Esporte, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, das Olimpíadas da UFG e na definição de um novo formato para os Jogos Estudantis de Goiás, quando atuou como chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás. O esporte e a educação, interligados, podem fazer a diferença na formação e na vida das pessoas, acredita o ex-professor, que também estreitou os vínculos com as ciências da natureza.É nesse contexto que a Caminhada Ecológica entra na vida de Antônio Celso e ele passa a fazer parte, de maneira decisiva, do projeto ambiental. Na condição de diretor do curso de Educação Física da UFG, houve sondagem sobre a possibilidade de se promover uma iniciativa pioneira do gênero, sem literatura específica e que desafiava o conhecimento acadêmico. “Fui procurado por funcionários da Jaime Câmara para fazer a Caminhada Ecológica. Pedi um tempo para analisar. Conversei com alguns colegas do curso. Era difícil, mas pensei no curso, na possibilidade de dar-lhe visibilidade e sentido. Foi assim que tudo começou”, descreve o docente, citando o idealismo e o pioneirismo de Antônio Firmino de Lima, o Donca, atleta que procurou o hoje Grupo Jaime Câmara para viabilizar o projeto.Assim, em 1992, com todas as dificuldades na execução do projeto, foi realizada a 1ª Caminhada Ecológica. “O curso (Educação Física) não era conhecido. Era uma chance de mostrá-lo e de gerar conhecimento, abrir o campo para pesquisas”, frisou Antônio Celso, ao enumerar que a estrutura inicial da Caminhada foi composta por oito acadêmicos da UFG, uma ambulância, duas kombis e uma picape. As dificuldades, as dores, as bolhas nos pés e outras lesões foram intensas, mas serviram para balizar a organização das edições seguintes. Nelas, outros cursos, pesquisadores e colaboradores deram forma ao projeto. “É por isso que digo que é (Caminhada Ecológica) um laboratório a céu aberto. É a chance de pesquisar, produzir informações, trabalhos acadêmicos, fazer publicações científicas, trabalhos de conclusão de cursos e teses”, justifica.Antônio Celso começou e não mais parou de coordenar a Caminhada Ecológica, desde 1992. Passou a lidar com atletas, pessoas das mais variadas profissões, origens e formações no projeto. Antônio Celso se orgulha disso e acredita que o legado da Caminhada Ecológica não se esgota, está em ebulição e permanente construção.“A temática ambiental é muito importante e atual. É preciso cuidar da vida e da natureza”, ensina. “Sempre há espaço para novas pesquisas. Na Caminhada Ecológica, isso é possível e sempre procuramos inserir mais docentes e acadêmicos de outras áreas”, destaca.Antônio Celso sempre tem ideias novas para implementar nas edições da Caminhada Ecológica. Não há tempo ruim para pedalar na estrada, como sempre faz para orientar os atletas e as equipes de trabalho, na inseparável bicicleta elétrica. Também há tempo para saborear uma mexerica, fruta que ele sempre pede na hora de servir o lanche na rodovia ou nos pontos de apoio. Assim, vai se preparando para mais uma edição.