Seleções europeias, em mais uma edição da Copa do Mundo, dominam presença nas quartas de final do Mundial, fase que começa nesta quinta-feira (9) com todos os jogos nos Estados Unidos - o Mundial, a partir desta fase, não terá mais jogos em outro país. Argentina e Marrocos são os únicos desafiantes de continentes diferentes de França, Bélgica, Espanha, Suíça, Inglaterra e Noruega.\nNa história da Copa do Mundo, 17 edições tiveram a fase quartas de final. Em oito ocasiões, assim como em 2026, os europeus marcam presença em 75% das oito vagas.\nDuas seleções europeias vão se despedir do Mundial nas quartas de final, já que duas partidas são entre equipes da Europa: Espanha x Bélgica e Inglaterra x Noruega.\nRara é a presença de quatro seleções da Europa na semifinal. Isso só ocorreu em quatro ocasiões: 1966, 1982, 2006 e 2018. Argentina e Marrocos tentarão não deixar o domínio europeu seguir na Copa do Mundo.