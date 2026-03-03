A CBF sorteou nesta terça-feira (3) os grupos da Copa Centro Oeste, competição que terá três clubes goianos. O Vila Nova está no Grupo A. Atlético-GO e Anápolis ficaram no Grupo B e vão se enfrentar na 1ª fase.\nVeja os grupos:\nCopa Centro-Oeste\nGrupo A\nPrimavera-MT\nVila Nova\nCapital-DF\nRio Branco-ES\nAraguaína-TO\nOperário-MS\nGrupo B\nCuiabá-MT\nAtlético-GO\nGama-DF\nPorto Vitória-ES\nTocantinópolis-TO\nAnápolis\nNa Copa Centro-Oeste, os 12 clubes participantes são divididos em dois grupos de seis, cada. A 1ª fase é disputada em turno único dentro dos grupos. Cada clube enfrenta todos os outros da chave, fazendo cinco jogos, cada, na fase inicial.\nOs quatro melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final, disputadas em jogo único. Depois, ainda há semifinais e final, essas disputadas em jogos de ida e volta.