Goiás, Vila Nova, Atlético-GO e Anapolina estão garantidos na Copa do Brasil 2027. De acordo com a nova distribuição de vagas da CBF, quatro vagas foram concedidas ao estado de Goiás, destinadas aos quatro melhores times do Estadual. Com a definição das semifinais, as equipes citadas têm participação assegurada na competição do ano que vem.\nExiste a possibilidade de que mais clubes goianos participem da edição de 2027. Isso porque os quatro times que conquistarem o acesso à Série A neste ano também se garantem na Copa do Brasil. Se isso acontecer, as vagas destinadas via Estadual passam para as próximas equipes de melhor ranking no estado em questão.\nPor exemplo, se Atlético-GO, Goiás e Vila Nova subirem para a Série A, o estado de Goiás ganharia três novas vagas para a Copa do Brasil, que seriam destinadas ao 5º, 6º e 7º colocados da atual edição do Goianão - essas posições ainda serão definidas por meio de um playoff, novidade deste ano no Campeonato Goiano.