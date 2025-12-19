O Corinthians terá o apoio de 4 mil torcedores contra o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, no domingo, às 18h. O número é bem menor do que os supostos 70 mil que invadiram o mesmo estádio em 1976, contra o Fluminense, pela semifinal do Brasileirão. Uma regra explica o motivo de não haver uma nova invasão.\nA REGRA QUE IMPEDE INVASÃO\nA torcida do clube visitante pode ocupar 10% da capacidade do estádio, no máximo. A regra fazer parte do Regulamento Geral de Competições da CBF.\nAnapolina se prepara para o Goianão 2026 com meta de disputar a Série D\n"O Clube visitante terá o direito de reservar à sua torcida a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10% da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança, desde que se manifeste em até 3 dias úteis antes da realização da partida, por meio de ofício dirigido ao Clube mandante, obrigatoriamente com cópia às Federações envolvidas e à DCO", diz o artigo 128 do Regulamento Geral de Competições da CBF.