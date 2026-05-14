Pela 2ª fase da Copa do Brasil Feminina, um time goiano, o Planalto, se classificou nos pênaltis e outro, o Vila Nova, foi eliminado, na noite desta quarta-feira (13). O Tigre foi derrotado por 1 a 0 pelo Minas Brasília e deixa a competição logo em sua estreia. Já o Planalto empatou em 1 a 1 no tempo normal e, nos pênaltis, com brilho da goleira Lorrayne, que fez duas defesas, avançou por 4 a 2 e agora conhecerá seu adversário da 3ª fase na próxima sexta-feira (15), em sorteio.\nO Planalto saiu atrás do placar, mas fez jogo equilibrado contra o Paysandu, equipe do Campeonato Brasileiro Feminino A2, divisão acima da que o time goiano disputa. Sem se intimidar, buscou o empate e levou a decisão para os pênaltis.\nNas cobranças, a goleira Lorrayne, que havia falhado no gol do Papão no tempo regular, brilhou ao defender duas cobranças e garantir a classificação inédita das Planaltinas para a 3ª fase.