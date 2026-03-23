Na tarde desta segunda-feira (23), a CBF realizou o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil e os dois times goianos remanescentes descobriram seus próximos adversários. O Goiás vai enfrentar o Cruzeiro, enquanto o Atlético-GO encara o Athletico-PR.\nOs jogos de ida acontecem em 22 e 23 de abril, e os duelos de volta estão marcados para 13 e 14 de maio. O Goiás vai decidir fora de casa, enquanto o Atlético-GO jogará o segundo duelo em Goiânia. A CBF ainda definirá a tabela detalhada, com datas e horários.\nNas oitavas de final, será realizado um novo sorteio, que definirá o chaveamento dos confrontos até a grande decisão da Copa do Brasil.\nVeja todos os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil (times da direita decidem em casa):\nAtlético-MG x Ceará\nGoiás x Cruzeiro\nAthletico-PR x Atlético-GO\nFlamengo x Vitória