As semifinais da Copa do Brasil colocam no mesmo caminho quatro times que vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro. O contraste entre as campanhas na disputa da competição de pontos corridos pode indicar o favorito na disputa pela taça do mata-mata.\nO Palmeiras lidera a Série A e se mantém na ponta mesmo com a ascensão recente do Flamengo, que reduziu para um ponto a distância entre eles (51 a 52). O Atlético-MG, oitavo colocado, ainda mira uma vaga na Libertadores, enquanto Grêmio e Vasco, respectivamente 15º e 16º, convivem com a pressão da parte de baixo da tabela.\nO cenário em que cada clube se encontra no Brasileiro pode refletir o grau de prioridade que a Copa do Brasil terá para cada equipe, principalmente porque os jogos do mata-mata ainda não têm datas definidas e devem ocorrer somente na primeira semana de novembro, entre os dias 1 e 8.