A CBF divulgou a tabela básica da Copa do Brasil Sub-20 de 2025, que terá 32 clubes participantes. O Vila Nova, único representante goiano na competição, enfrentará o América-MG na 1ª fase. Será jogo único, com mando de campo do time mineiro, e a partida deve acontecer no final de outubro.\nO Vila Nova se classificou para a Copa do Brasil Sub-20 de 2025 depois de ter sido campeão do Campeonato Goiano Sub-20 de 2024. No torneio estadual, o Tigre derrotou o Trindade nos pênaltis pelo placar de 7 a 6, após empates de 1 a 1 nas duas decisões.\nA 14ª edição da Copa do Brasil Sub-20 está prevista para começar no dia 22 de outubro, e a final está marcada para 10 de dezembro. Ao longo das próximas semanas, a CBF vai divulgar as datas, horários e locais exatos de cada um dos 16 confrontos da 1ª fase.\nLeia também