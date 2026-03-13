Os três times goianos remanescentes na Copa do Brasil conheceram as datas e horários dos confrontos da 4ª fase, que serão disputados em jogos únicos.\nO Vila Nova será o primeiro a jogar, na quarta-feira (18), às 19 horas, contra o Confiança-SE, no OBA. O Atlético-GO receberá a Ponte Preta no mesmo dia, às 20 horas, no Antônio Accioly. Já o Goiás visitará o Maringá-PR na quinta (19), às 19h30, no Estádio Willie Davids.\nNa Copa do Brasil até aqui, o Vila Nova chegou à 4ª fase depois de eliminar Velo Clube-SP e Operário-MS, ambos nos pênaltis. O Atlético-GO, por sua vez, deixou para trás o Primavera-SP e o Porto Velho-RO com duas vitórias por 1 a 0. O Goiás, por fim, bateu o Gama nos pênaltis e goleou o Fluminense-PI.\nEntre os quatro goianos que começaram a competição, apenas o Anápolis ficou pelo caminho, depois de perder nos pênaltis para o Sport.