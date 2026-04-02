A CBF confirmou as datas, locais e horários dos jogos de Atlético-GO e Goiás na 5ª fase da Copa do Brasil. O time esmeraldino vai enfrentar o Cruzeiro, enquanto o Dragão encara o Athletico-PR. Será a primeira fase do torneio com jogos de ida e volta.\nO primeiro clube goiano a entrar em campo será o Goiás. O jogo de ida contra o Cruzeiro será disputado no dia 22 de abril, a partir das 19 horas, a princípio na Serrinha. O clube esmeraldino avalia uma possível mudança de local para o estádio Serra Dourada.\nA decisão entre os times será no Mineirão. O jogo da volta vai ocorrer no dia 12 de maio, a partir das 21h30.\nO Atlético-GO inicia a disputa contra o Athletico-PR como visitante. O jogo de ida do confronto está marcado para o dia 23 de abril, a partir das 21h30, na Arena da Baixada.\nA partida decisiva será disputada no dia 14 de maio, a partir das 19 horas, no estádio Antônio Accioly.