A CBF confirmou nesta sexta-feira (6) as datas, horários e locais dos jogos dos clubes goianos na 3ª fase da Copa do Brasil. Anápolis, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova iniciam na próxima semana mais uma fase do torneio nacional. As partidas vão ocorrer entre quarta-feira (11) e quinta-feira (12).\nO primeiro a entrar em campo será o Goiás. Na quarta-feira, o time esmeraldino enfrenta o Fluminense-PI na Serrinha, a partir das 19h30. No mesmo dia, o Atlético-GO vai enfrentar o Porto Velho-RO, a partir das 20h30, fora de casa.\nAnápolis e Vila Nova entram em campo na quinta-feira. O Tigre joga no OBA, a partir das 19 horas, contra o Operário-MS. O Galo da Comarca, por sua vez, encara o Sport, na Ilha do Retiro, a partir das 21h30.\nAssim como nas duas primeiras fases, a 3ª fase da Copa do Brasil será disputada em jogo único. Quem vencer, avança. Caso a partida termine empatada, a classificação será definida nos pênaltis.