A menos de um ano da abertura, a Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem sedes definidas, parte das seleções classificadas e um calendário parcialmente confirmado pela Fifa. O torneio, que será disputado entre 24 de junho e 25 de julho, marcará a primeira edição da competição realizada na América do Sul.\nAinda restam definições importantes, como a tabela completa de jogos e o início da venda de ingressos. Fora de campo, a antecipação das férias escolares para coincidir com o torneio virou alvo de disputa no Congresso. Dentro dele, a principal expectativa brasileira é saber se Marta disputará mais uma Copa do Mundo.\nFORMATO DA COMPETIÇÃO\nA Copa repetirá o formato adotado na edição de 2023. Serão 32 seleções divididas em oito grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final, quando começa a fase eliminatória.