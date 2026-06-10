EDUARDO SOUZA, TÉCNICO DO ATLÉTICO-GO, que disputa a Série B\nQual vai ser a final?\nBrasil x Espanha.\nQuem vai ser campeão?\nBrasil.\nArtilheiro da Copa?\nMbappé, da França.\nA surpresa?\nSerá uma Copa sem surpresas.\nQuem vai brilhar na seleção brasileira?\nRayan, ex-Vasco.\nAté onde vai a seleção brasileira?\nAté a final. A expectativa é positiva. É claro que sabemos que não chegamos em um bom momento, mas a seleção brasileira tem a camisa, bons jogadores. Espero que consiga coletivamente fazer uma grande Copa. Historicamente, quando a seleção chega meio em baixa, ela consegue, com a qualidade individual e o desempenho coletivo, surpreender. Foi assim em 1970, 1994, 2002. Acho que os jogadores chegam em um momento não tão bom, mas isso faz com que a concentração aumente. Individualmente, temos grandes jogadores, então a expectativa é boa, que chegue em uma final, e quem sabe um título. Nunca ficamos mais de 24 anos sem título, vamos torcer muito para que o Brasil consiga esse título tão importante.