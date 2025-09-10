Começou, nesta quarta-feira (10), o processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que acontece entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.\nA corrida começa com a abertura da primeira janela para que os interessados em acompanhar as partidas se inscrevam para ter a chance de comprar os bilhetes - haverá sorteio para definir quem poderá adquiri-los. Esta primeira janela será apenas para portadores de cartões Visa, parceira comercial da Fifa, e seguirá aberta até o dia 19, também ao meio dia.\nOs sorteados serão notificados por e-mail a partir de 29 de setembro e receberão uma data e um horário para comprar ingressos, com início das vendas programado para 1º de outubro.\nUma segunda janela para inscrições será aberta entre 27 e 31 de outubro.\n"Novas fases de venda serão abertas nos próximos meses, garantindo a todos os torcedores oportunidades de se inscrever", disse a Fifa. "Aqueles que não forem elegíveis à pré-venda Visa, não tiverem êxito no sorteio ou quiserem adquirir entradas adicionais terão novas chances nas próximas etapas."