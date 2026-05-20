A Copa do Mundo virou a aposta dos jogadores da seleção brasileira com futuro indefinido. Entre os 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, dois ficam sem contrato durante o Mundial e outros sete, no mínimo, poderão trocar de equipe na próxima temporada do futebol europeu.\nDiferentemente de 2018, última Copa do Mundo que foi disputada no meio do ano, a CBF não fez nenhuma recomendação aos atletas sobre uma "pressa" nestas negociações. O único que deve ter novo clube antes do torneio é Casemiro.\nApós quatro anos no Manchester United, o volante já anunciou a sua saída do clube inglês e deve fechar com uma nova equipe antes da estreia do Brasil. Entre os interessados estão clubes dos Estados Unidos, como o LA Galaxy e o Inter Miami. O volante tem 34 anos e está na Europa desde 2013, quando trocou o São Paulo pelo Real Madrid.