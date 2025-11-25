A Fifa anunciou, nesta terça-feira (25), as regras e potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026. As definições da entidade permitem a formação de alguns possíveis grupos da morte.\nALGUNS GRUPOS DA MORTE POSSÍVEIS\nBrasil, Croácia, Argélia/Egito e Itália/Polônia/Suécia*\nBrasil, Marrocos, Noruega e Itália/Polônia/Suécia*\nEspanha, Uruguai, Egito e Itália/Polônia/Suécia*\nArgentina, Croácia, Noruega e Gana\nAlemanha, Colômbia, Egito e Itália/Polônia/Suécia*\n*Seleções ainda precisam passar pela repescagem\nLeia também\n+Técnico do Atlético-GO fala sobre terapia e evolução na carreira: "Sonho trabalhar na Série A"\nEXEMPLOS MENOS BADALADOS\nCanadá, Áustria, Tunísia e Nova Zelândia\nMéxico, Suíça, Uzbequistão e Cabo Verde\nEUA, Austrália, Escócia e Nova Zelândia\nCOMO FICARAM OS POTES DA COPA\nPote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e AlemanhaPote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e AustráliaPote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita e África do SulPote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europeia 1, 2, 3 e 4, Repescagem Mundial 1 e 2