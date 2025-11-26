Os clubes goianos conheceram, na noite desta terça-feira (25), os grupos em que estarão na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A competição é a principal das categorias de base do País e vai ter sua 56ª edição na próxima temporada.\nOs representantes goianos na Copinha são: Goiás, Vila Nova, Guanabara City (estreante no torneio) e Trindade.\nA competição, que tem sedes distribuídas pelo interior de SãoPaulo, terá participação de 128 clubes em 32 sedes distribuídas em 30 cidades.\nO torneio começa dia 2 de janeiro e tem decisão marcada para o dia 25 do mesmo mês, data de aniversário da cidade de São Paulo. Todas as 255 partidas da Copinha serão transmitidas ao vivo, de acordo com a Federação Paulista de Futebol, organizadora do evento.\nOs jogos terão transmissão de Record, Record News, Xsports e nos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão.