A Copa do Mundo de 2026 já tem suas 42 vagas diretas preenchidas - outras seis virão da repescagem - e já é possível afirmar que o Brasil e outras 11 seleções serão cabeças de chave no sorteio do próximo dia 5 de dezembro.\nMesmo com o modelo de 48 seleções, é possível que se formem "grupos da morte". Tudo dependerá de como ficarão os outros potes e como a Fifa vai encaixar as seleções vindas da repescagem.\nA única mudança possível em comparação a como foi feita a divisão dos potes nos últimos anos diz respeito à repescagem. Anteriormente, as seleções que se classificaram nesta instância iam direto para o "Pote 4", mas existe a possibilidade de que a medida seja abolida.\nOS CABEÇAS DE CHAVE\nTrês dos 12 grupos que serão formados já têm a primeira equipe definida como cabeça de chave. Canadá, Estados Unidos e México sediarão a Copa do Mundo e, por isso, estão garantidos. Os outros nove grupos terão cabeças de chave com base no ranking da Fifa.