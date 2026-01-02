Um dos atletas mais experientes no elenco do Goiás que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir deste sábado (3) é o goleiro Murillo. O defensor de 19 anos vai para sua terceira edição seguida da Copinha pelo clube esmeraldino. Em 2025, ele foi destaque com defesas de pênaltis e gols marcados na principal competição de base do País.\nMurillo chamou atenção durante a Copinha de 2025, primeiro por ter feito um gol de pênalti na vitória, de virada, contra o Marcílio Dias durante a fase de classificação. Depois, ele foi decisivo com três defesas de pênaltis, uma no tempo regulamentar e duas nas penalidades, além de outro gol marcado diante do Vitória da Conquista, triunfo que levou o time goiano à 3ª fase.\nA inspiração para Murillo cobrar pênaltis é o goleiro Tadeu, que passou a ser um dos cobradores da equipe goiana em 2024. O jovem da base não treinava pênaltis até o final daquele ano. Após ver o goleiro do time profissional marcar duas vezes contra o Ceará, pela Série B, Murillo começou a ter vontade de praticar penalidades.