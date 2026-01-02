Após ser vice-campeão do Campeonato Goiano Sub-20, ao perder a final para o Trindade, o Guanabara City vai disputar pela primeira vez em sua história a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fundado em 1999, o clube criou a categoria sub-20 há apenas quatro anos e agora alcança um marco importante em seu processo de consolidação na base.\nO time goiano está no Grupo 12 da competição e terá pela frente o Vasco, campeão da Copinha em uma oportunidade, além de Velo Clube-SP e I9 Futebol Clube-SP. O principal objetivo do Guanabara City é avançar de fase. “O clube demonstra que veio para ficar e se consolidar nos cenários estadual e nacional. Nosso primeiro objetivo é a classificação na fase de grupos. A partir disso, vamos viver jogo a jogo, sempre com a mentalidade de buscar uma campanha que fique marcada na história do futebol goiano. É uma competição que proporciona grande visibilidade e oferece ao atleta a oportunidade de se consolidar no mercado e iniciar sua trajetória no futebol profissional”, afirmou Leonardo Diniz, treinador do Guanabara City.