Após ser campeão do Campeonato Goiano Sub-20 de 2025 sobre o Guanabara City, na final, o Trindade garantiu vaga, pelo terceiro ano consecutivo, sétima participação no total, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe está em crescimento no cenário estadual da categoria, com campanhas de três finais seguidas no Estadual: vice-campeão em 2023 e 2024 e campeão na última temporada.\nEm 2026, o Trindade terá em seu grupo o maior campeão da história do torneio, o Corinthians, com nada menos que 11 títulos conquistados, além de XV de Jaú-SP e Luverdense-MT.\nO Tacão tem como principal objetivo avançar de fase, algo que não ocorreu nas duas edições anteriores. Em 2025, a equipe terminou na 3ª colocação do Grupo 31, com apenas um ponto. Já em 2024, ficou novamente em 3º lugar, no Grupo 20, somando três pontos.