A partir deste domingo (4), o Vila Nova inicia a sua 29ª caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A equipe colorada faz parte do Grupo 20 da principal competição de base do Brasil e enfrentará Portuguesa, Operário-PR e Paulínia Universitário na etapa inicial do torneio.\nCom sede na cidade de Paulínia (SP), a 426 km da capital paulista, o Vila Nova jogará as suas primeiras partidas no Estádio Municipal Luís Perissinotto. De acordo com o regulamento da competição, os dois melhores clubes dos 32 grupos avançam para a 2ª fase, em formato de mata-mata. Se o Tigre passar, terá pela frente algum dos integrantes do Grupo 19, composto por Independente-AP, Maruinense-SE, Real Soccer-SP e São Paulo.\nAo contrário da Copinha 2025, em que o Vila Nova chegou embalado pelo trabalho do técnico Tutti Mendes, que havia conquistado o Campeonato Goiano Sub-20 e sido vice-campeão da Copa Goiás Sub-20 no ano anterior, o comandante será Jayme Algarte, que tem apenas seis meses de trabalho no time e assumiu após a saída de Fabrício Carvalho, sucessor de Tutti Mendes.