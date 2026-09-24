O Aliança é o representante do futebol goiano na Copinha Feminina de 2026. O time goiano conheceu na quarta-feira (23) os adversários na fase de grupos da competição nacional, que vai ser disputada de 24 de novembro a 12 de dezembro.\nO Aliança está no Grupo C e vai enfrentar Ferroviária, Centro Olímpico-SP e Grêmio.\nEsse é o terceiro ano seguido com um representante do futebol goiano na Copinha Feminina.\nEm 2024, o Vila Nova participou da competição. No ano seguinte, o time colorado voltou à disputa e o Aliança participou pela primeira vez. Na atual temporada, a equipe retorna e tentará avançar de fase pela primeira vez - nenhuma vez um time do Estado passou da fase de grupos.\nA Copinha Feminina terá 20 clubes (todos são convidados) divididos em cinco grupos. As equipes se enfrentam entre si, dentro de cada grupo, em três rodadas. Os dois primeiros de cada chave avançam à fase eliminatória, que é disputada em jogo único até a final. A decisão em 2026 será disputada no Canindé, estádio da Portuguesa-SP.