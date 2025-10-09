No confronto amistoso desta sexta-feira (10) contra a Coreia do Sul, o técnico Carlo Ancelotti deve apostar, pela primeira vez à frente da seleção brasileira, na dupla de ataque formada por Vinicius Junior e Rodrygo.\nSegundo o treinador italiano, o objetivo para a partida contra os coreanos é ter uma equipe que, além de defender bem, também consiga criar mais jogadas quando estiver com a posse da bola, levando perigo ao gol adversário.\n"Gostei muito do jogo defensivo nas partidas de junho e setembro. A equipe defendeu muito bem, compacta, unida, com compromisso, intensa. Onde tem que melhorar, e creio que amanhã é uma oportunidade, é no jogo com a bola", afirmou Ancelotti em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira (9), em Seul.\n"É onde a equipe tem que mostrar a qualidade que tem com os jogadores individualmente, porque tem muitíssima qualidade", acrescentou o técnico.