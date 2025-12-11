O Corinthians admite a possibilidade de negociar o goleiro Hugo Souza e aguarda uma oferta oficial do Milan, da Itália, para decidir o que será feito.\nO clube italiano já manifestou o interesse no jogador diretamente à diretoria corintiana. O estafe do atleta também está ciente da situação.\nNovo Serra Dourada aposta em experiência para o público\nCORINTHIANS ESPERA PROPOSTA E NÃO FIXA PREÇO\nO Corinthians ainda não estipulou um valor para a venda e pretende negociar a partir do montante que o Milan apresentar.\nInternamente, a avaliação é de que uma proposta deve chegar em breve, já que os italianos realizaram contatos preliminares.\nA formalização da oferta, porém, depende do desfecho da situação de Mike Maignan, titular da equipe desde 2021 e com contrato válido até junho de 2026.\nO Milan só avançará por Hugo se não conseguir renovar com o francês.