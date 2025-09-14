Desde 2020, nenhuma equipe foi capaz de superar o time feminino do Corinthians no Campeonato Brasileiro feminino. O Cruzeiro chegou perto neste domingo (14), mas as Brabas - como são conhecidas as jogadoras do Corinthians - fizeram valer a vantagem de decidir diante da sua torcida, na Neo Química Arena, em São Paulo, para vencer por 1 a 0 e chegar ao sexto título consecutivo na competição. No jogo de ida, no último domingo (7), na Arena Independência, em Belo Horizonte, o placar foi de 2 a 2.\nO triunfo, que frustra o sonho de um troféu nacional para o clube mineiro neste ano, representa a sétima conquista das alvinegras na competição - a primeira foi em 2018.\nCom público de 41.130 pessoas, incluindo torcida visitante, a final registrou a maior renda da história do futebol feminino no Brasil, de R$ 1.237.699,00.