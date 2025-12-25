O Corinthians dividiu os valores de premiação pelo título da Copa do Brasil com jogadores, comissão técnica e funcionários. De acordo com alguns atletas, o montante foi acima do esperado, e a reportagem apurou que o valor está na casa dos R$ 35 milhões.\nOs jogadores não esperavam que iam receber tanto "bicho". O elenco achava que ficaria com 30% dos prêmios, mas os valores se aproximam dos 50%, já que o Corinthians ganhou R$ 77 milhões por ter sido campeão.\nFoi o que o goleiro Hugo Souza explicou, no dia seguinte à conquista da Copa do Brasil.\nO presidente falou: 'pensamos em tanto'. Este tanto era mais do que a gente imaginou. O Maycon estava do meu lado. Eu olhei para o Maycon e fiz assim: 'vamos, c...! Vai dar certo'. Aí, chegamos até um valor legal. E eu falei: 'vamos sair da sala antes que eles mudem de ideia'Hugo Souza, durante participação no PodPah