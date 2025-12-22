O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Em pleno Maracanã, o Timão venceu o Vasco por 2 a 1, no jogo de volta da final. O resultado também foi o agregado da decisão, já que a partida de ida ficou empatada por 0 a 0. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do Corinthians. Já o único tento vascaíno foi de Nuno Moreira. Com a vitória, o Timão chegou ao quarto título da Copa do Brasil, somando às conquistas de 1995, 2002 e 2009.Já o Vasco foi vice-campeão do torneio pela segunda vez - o time também perdeu a final de 2006 para o Flamengo. O cruzmaltino tem um troféu da Copa do Brasil na galeria, vencido em 2011.O ano do Corinthians“O corintiano não tem um dia de paz” foi uma frase recorrente entre torcedores do Corinthians em 2025. Após uma jornada feliz, com uma boa vitória, brotava alguma notícia relacionada ao caos administrativo e financeiro do clube.Ainda assim, entre momentos como o impeachment de seu presidente, revelações de gastos injustificáveis em cartões corporativos e até falta de uniforme para entrar em campo, o clube está em festa. Campeã do Campeonato Paulista em março, com triunfo sobre o arquirrival Palmeiras, agora é campeão também da Copa do Brasil, título que não era obtido havia 16 anos.Após cinco temporadas completas sem nenhuma conquista, o torcedor voltou a festejar e teve seu ano mais vitorioso desde 2017, quando comemorou o título paulista e o brasileiro. O Corinthians ainda foi bi estadual em 2018 - saborosíssima e improvável vitória na casa do maior inimigo - e tri em 2019, mas os problemas da gestão foram crescendo até um ponto quase insustentável.A dívida bruta está na casa dos R$ 2,7 bilhões, e esse nem é o número mais importante agora. A questão urgente são as obrigações de curto prazo, com notórias dificuldades no fluxo de caixa e atrasos no pagamento de salários para atletas e demais funcionários.A inadimplência com outros clubes também limita a operação. O alvinegro deve cerca de R$ 40 milhões ao Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro reserva Félix Torres e sofreu um “transfer ban”, punição imposta pela Fifa que impede o registro de novos jogadores até a quitação do débito.A pendência referente ao beque equatoriano não é a única. Já há condenações na Fifa ligadas às contratações de Rodrigo Garro e Maycon, esta por empréstimo, e a diretoria aguarda sentenças da CAS (Corte Arbitral do Esporte). A agremiação deve ainda cerca de R$ 45 milhões ao meia Matías Rojas, que ao menos se mostra disposto a um acordo para evitar mais uma sanção.O responsável por lidar com a situação é Osmar Stabile, 72. O empresário era vice-presidente na gestão de Augusto Melo e assumiu a presidência - primeiro, provisoriamente; depois, referendado em votação do Conselho Deliberativo - após o impeachment de seu antigo aliado.Augusto foi afastado com base em irregularidades apontadas no contrato de patrocínio com a empresa de apostas VaideBet. Ele nega essas irregularidades, porém a denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) foi aceita pela Justiça, o que o fez réu, acusado de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto.Dorival JúniorCom a conquista da Copa do Brasil com o Corinthians neste domingo (21), superando o Vasco na decisão, Dorival Júnior tornou-se o técnico mais vitorioso da história da competição, iniciada em 1989, com quatro taças. Das últimas quatro edições, Dorival ficou com o título três vezes.O ex-treinador da seleção brasileira agora está empatado com Luiz Felipe Scolari com mais títulos da Copa do Brasil, mas ele é o único a vencer por quatro times diferentes - Santos, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Scolari venceu com Criciúma, Grêmio e duas vezes com o Palmeiras.PremiaçãoCom o título da Copa do Brasil neste domingo (21) sobre o Vasco, no Maracanã, o Corinthians arrecadou um total de R$ 97,8 milhões em premiações ao longo da competição, sendo quase 80% pela vitória na final.