Em jogo de quatro gols, Corinthians e Botafogo empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (30), pela 36ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.\nO Timão abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Raniele. O Fogão buscou a virada, no segundo tempo, com gols de Cuiabano e Barrera. Mas, no fim da partida, o clube mandante buscou a igualdade no placar, com o zagueiro Gustavo Henrique.\nCom o placar, o Corinthians não conseguiu ultrapassar o São Paulo e chegar a oitava colocação. O clube alvinegro termina a rodada em nono lugar.\nJá o Botafogo, segue na quinta colocação e não conseguiu encostar ainda mais no Mirassol, que é o quarto na tabela.\nO Timão volta a campo na quarta-feira, contra o Fortaleza, fora de casa. Já o Fogão joga no dia seguinte, também como visitante, contra o Cruzeiro.\nFICHA TÉCNICA