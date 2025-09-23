O Corinthians foi condenado pela CAS (Corte Arbitral do Esporte) a pagar R$ 41,3 milhões ao meio-campista Matías Rojas. Com os juros, o valor supera os R$ 45 milhões.\nRojas rescindiu o contrato com o Corinthians no ano passado. O jogador não recebeu direitos de imagem e acionou o clube.\nO Corinthians já havia sido condenado pela Fifa, mas apelou ao CAS. A corte não cedeu aos argumentos do clube paulista.\nO valor que o Corinthians deve pagar a Rojas corresponde ao montante que ele receberia até o fim do contrato, que terminaria em junho de 2027.\nNo começo de 2024, a gestão Augusto Melo chegou a fazer um acordo para pagar a dívida de cerca de R$ 8 milhões e manter o jogador no clube. Como a diretoria não cumpriu com o acordo, o jogador buscou a rescisão do contrato.\nO Corinthians corre agora para acertar o pagamento com o estafe do jogador. Caso não entre em acordo até daqui 45 dias, um novo transfer ban será imposto ao clube, que já está impedido de registrar novos jogadores por dever o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres.