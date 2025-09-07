Cruzeiro e Corinthians fizeram uma partida equilibrada na manhã neste domingo (7), a primeira etapa da final do Campeonato Brasileiro feminino. Diante de 19.165 torcedores na Arena Independência, em Belo Horizonte, as equipes empataram em 2 a 2 e chegam ao último jogo, a ser disputado no próximo domingo (14) na Neo Química Arena, em São Paulo, em pé de igualdade.\nAs visitantes saíram na frente, pressionando desde a primeira bola e encontrando o fundo da rede com Gi Fernandes logo aos 5 minutos. O choque acordou o Cruzeiro, que passou a comandar mais a bola até marcar, aos 27, com cabeçada de Marília em saída atabalhoada da goleira Nicole.\nO restante da etapa teve boas chances para ambos os times, e a goleira Camila, do Cruzeiro, precisou fazer múltiplas defesas difíceis para segurar o empate.