Classificado à semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians encara agora uma sequência decisiva no Brasileirão: dois jogos fora de casa antes de receber o Flamengo na Neo Química Arena.\nO Corinthians se classificou às semifinais da Copa do Brasil após passar pelo Athletico-PR com um agregado de 3 a 0. As semis não acontecerão, contudo, antes de dezembro, e, até lá, o clube precisará voltar atenções ao Brasileirão.\nLeia também\n+Atlético-GO defende invencibilidade de 11 anos contra o Avaí\nO Corinthians enfrentará uma sequência de dois jogos fora de casa no nacional, contra Sport e Fluminense. A seguir, no dia 28, recebe o Flamengo, na Neo Química Arena.\nOs compromissos desafiam o bom momento da equipe de Dorival Júnior, que, apesar do bom momento na Copa do Brasil, precisará superar outros desafios neste mês de setembro.