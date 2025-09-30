O Corinthians estourou a cota da Nike em 2025 e instaurou uma apuração interna para entender o destino de parte dos materiais esportivos.\nA reportagem apurou que, a pedido do Conselho Deliberativo, o clube está realizando um novo levantamento de todo o processo de estoque, incluindo entregas e saídas de materiais esportivos da Nike na atual gestão. As Comissões de Marketing e Finanças devem apresentar um relatório nos próximos dias com a conclusão.\nA cota anual do Timão é de R$ 4 milhões em produtos, valor que foi superado em alguns milhões entre janeiro e o início de setembro. A partir do ano que vem, com o novo contrato firmado entre clube e marca entrando em vigor, o valor da cota será reajustado.\nVale lembrar que os produtos inseridos nesta cota são os usados para fornecer material esportivo para os times, aqueles que os jogadores usam.