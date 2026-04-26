O Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0, na tarde deste domingo (26), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão. Matheus Bidu fez o gol da vitória corintiana após uma bela jogada coletiva. Garro deu um passe de letra para o lateral esquerdo marcar.\nO Alvinegro precisou jogar o segundo tempo inteiro com um homem a menos. André foi expulso na reta final da primeira etapa após uma tesoura em Thiago Mendes no campo de ataque - o meio-campista já tinha sido expulso no clássico contra o Palmeiras.\nMesmo jogando com dez, o Corinthians sofreu pouco. O Vasco não conseguiu dar trabalho ao goleiro Kauê, que não fez grandes defesas na etapa final.\nCom o resultado, a equipe de Fernando Diniz chegou aos 15 pontos, subiu para a 14ª posição e deixou a zona do rebaixamento - agora o Santos é o primeiro time dentro do Z4, com 14 pontos. Já o Vasco permaneceu com 16 pontos, no 10º lugar.