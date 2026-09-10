O Corinthians mostrou poder de reação na Argentina e buscou um empate diante do Estudiantes no duelo de ida pelas quartas de final da Libertadores. Após sofrer um gol logo aos três minutos, a equipe alvinegra não deixou os donos da casa dominarem o jogo, buscou o empate na segunda etapa e manteve aberta a disputa para o jogo de volta, em Itaquera.\nO segundo embate entre brasileiros e argentinos será na quarta-feira (16), às 21h30. Em caso de uma nova igualdade, a classificação para a semifinal será definida nos pênaltis. Na Argentina, Alexis Castro abriu o placar, e Kaio César deixou tudo igual.\nHá três anos, Corinthians e Estudiantes também se encontraram em um mata-mata, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, definida nas penalidades. Na ocasião, o time brasileiro venceu em casa por 1 a 0, perdeu pelo mesmo placar como visitante, e venceu nos pênaltis por 3 a 2.