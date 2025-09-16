Recuperar Memphis Depay é um dos principais objetivos de Dorival Júnior e do Corinthians nesta semana livre. Holandês pode retornar contra o Sport, no domingo (21), pela Série A.\nMemphis ficou fora da vitória por 1 a 0 do time alvinegro no sábado (13), contra o Fluminense. Matheuzinho marcou o gol no Maracanã.\nO camisa 10 se contundiu na vitória sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (10). Recuperado de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, ele acusou novas dores e pediu para ser substituído pouco antes do intervalo.\nLeia também\n+Vila Nova se prepara para duelo contra o Athletico-PR e defende tabu diante do Furacão\nA reportagem apurou que a expectativa inicial era o holandês ficar cerca de uma semana fora, podendo ter sinal verde para retornar, portanto, na partida de domingo, contra o Sport, em Recife. A semana livre é vista como aliada pela recuperação.