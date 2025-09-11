O Corinthians venceu o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (10) por 2 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, e se classificou pela quarta vez seguida para as semifinais da Copa do Brasil.\nJovem da base alvinegra, Gui Negão voltou a se destacar com um gol e uma assistência em Itaquera.\nNo jogo de ida, em Curitiba, o Corinthians havia vencido por 1 a 0, também com gol de Gui Negão, atacante de apenas 18 anos que estreou no profissional em junho, somando dez jogos e quatro gols.\nCom o time da casa administrando a vantagem construída no jogo de ida, e o técnico do Athletico, Odair Hellmann, preservando alguns titulares pensando na disputa da Série B, a partida em Itaquera começou em ritmo morno.\nO primeiro lance de mais perigo saiu apenas aos 25, quando o atacante colombiano Viveros fez boa jogada desde o meio de campo e chegou a abrir o placar para o Athletico-PR em chute cruzado. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda anulou o gol após consulta ao VAR, por falta no volante Maycon na origem da jogada.