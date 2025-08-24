O Corinthians venceu o Vasco neste domingo por 3 a 2, em confronto pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida foi disputada na casa do elenco carioca, no São Januário. A vitória aconteceu após seis tropeços do Alvinegro no torneio.\nOs gols da partida foram marcados por Maycon, Gui Negão, crias do Terrão, e Gustavo Henrique, pelos visitantes, e Vegetti e Rayan, pelos donos da casa. Com o resultado, o Alvinegro paulista chegou aos 25 pontos e se afastou um pouco do Z4, enquanto o Gigante da Colina se manteve com 19 conquistados, colado na zona da degola.\nO elenco paulista vinha de um momento complicado nos pontos corridos, com três derrotas e três empates nos últimos seis jogos, até quebrar o jejum neste domingo.\nAs equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil: o Vasco recebe o Botafogo, enquanto o Corinthians visita o Athletico. As duas partidas acontecem às 21h30 (de Brasília).