O Corinthians virou para cima do Cruzeiro e venceu por 3 a 1 no Canindé, nesta segunda-feira (7), em São Paulo. Com a vitória, a equipe alvinegra chegou à semifinal do Brasileirão Feminino pela décima vez seguida e segue em busca do oitavo título em dez anos.\nAs Cabulosas abriram o placar com Marilia, artilheira do campeonato, agora com 11 gols marcados. A virada das Brabas veio com Jhonson inspirada. A camisa 9 empatou a partida e depois fez um belo corta-luz na jogada do segundo gol, anotado por Tamires.\nThais Ferreira fechou o placar para a equipe alvinegra. Com a vitória por 1 a 0 na ida, no Independência, em Belo Horizonte, o agregado total ficou em 4 a 1 para a equipe comandada pela técnica Emily Lima.\nCorinthians levou a melhor pela terceira vez. O duelo foi uma reedição da final do Brasileirão do ano passado e também das quartas de final de 2023. Ambos os confrontos terminaram com vitórias das Brabas, que chegaram a todas as finais desde 2017 e vencem de maneira consecutiva desde 2020.