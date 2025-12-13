Os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil serão neste domingo (14), com os dois confrontos em sequência. Às 18 horas, o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena, em São Paulo. Logo depois, às 20h30, o Maracanã será palco de Fluminense x Vasco, com mando do tricolor. Corinthians e Vasco venceram os primeiros jogos e jogam pelo empate para avançarem à decisão.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário e escalações prováveis)\nConsiderados favoritos por estarem em melhor fase recentemente, Cruzeiro e Fluminense não confirmaram isso em campo, foram derrotados nos jogos de ida e agora precisam reverter a desvantagem.\nQuais os planos para o futebol voltar ao Serra Dourada\nCruzeiro x Corinthians\nNo Mineirão, com 59.052 torcedores, o Cruzeiro, que terminou o Campeonato Brasileiro em 3º lugar e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores, recebeu o Corinthians, que vinha de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e encerrou o Brasileirão em 13º, assegurando apenas vaga na Sul-Americana. Fora de casa, o Timão fez uma partida sólida e venceu por 1 a 0, levando vantagem para o duelo de volta na Neo Química Arena, que já teve os ingressos esgotados e tem expectativa de cerca de 45 mil pessoas neste domingo (14).