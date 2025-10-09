O Atlético-GO continua a sequência de partidas contra clubes do futebol paranaense e favoritos ao acesso à elite nacional na noite desta quinta-feira (9), às 19h30. Desta vez, o embalado Dragão joga fora de casa e desafia o líder da Série B, o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. O time atleticano terminou a rodada passada com goleada (3 a 0) sobre o Athletico-PR, também candidato à conquista de uma das quatro vagas na elite.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações prováveis)\nO último resultado manteve a equipe goiana com chances de se aproximar o G4, mas, para continuar nesta caminhada, terá de pontuar na sequência de dois jogos como visitante - o da noite desta quinta-feira (9) e o agendado para a próxima segunda-feira (13), em Volta Redonda (RJ), contra a equipe local.